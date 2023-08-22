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iPhone 15 може отримати одне з найбільших оновлень за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 сер, 2023 23:22
Пропонуємо до обговорення:
Очікується, що 12 вересня компанія Apple проведе презентацію, на якій серед іншого представить нові моделі iPhone — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Усі моделі можуть отримати одне надважливе оновлення.
Дивися повний текст iPhone 15 може отримати одне з найбільших оновлень за роки — USB-C замість Lightning
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