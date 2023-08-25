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Відправка СМС на
короткий номер

Відправка СМС на короткий номер
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:29

Відправка СМС на короткий номер

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, яким чином я можу відправляти СМС повідомлененя на короткий номер 7576, перебуваючи за кордоном?
Pshe_kv22
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.12.18
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