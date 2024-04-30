|
|
|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:29
Відправка СМС на короткий номер
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, яким чином я можу відправляти СМС повідомлененя на короткий номер 7576, перебуваючи за кордоном?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:01
Додано: Вів 30 кві, 2024 11:59
послуга тимчасово не доступна
не працює сервіс розміщення заявок -кожний день розміщую оголошення з 5-ти номерів купівлю /продаж валюти, більше 7ми днів розмістити оголошення не можливо приходить таке повідомлення "послуга тимчасово недоступна "відправляю повідомлення смс на номер 7576 з текстом: Fiz104981, але приходить смс - послуга тимчасово недоступна Прошу вирішити проблему.
|