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Подорож Ісландією
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:26
https://youtube.com/watch?v=fgnyeTrcamo ... qt6zvUhtEG
Переходьте за посиланням,тут корисна інформація про подорожі Ісландією
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snihana
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