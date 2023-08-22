|
|
|
Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:48
Пропонуємо до обговорення:
В Україні щорічно до 2028 року вимога до страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме. Тобто з кожним роком мінімальна величина стажу, який дозволяє вийти на пенсію в законні 60 років, буде збільшуватися, пише ТСН.
Дивися повний текст Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років: таблиця
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99328
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:48
Исполнилось 60 лет, подал заявление в пфу в электронном виде. Приняли сканы всех документов и трудовой книжки. Стаж 31....но оказалось. Что в трудовой, увольнение была запись разными чернилами (пастой) в 1985 - 1986гг.как раз не засчитали мои 2 года ЧМП, и оказалось как раз 1г и 2 месяца не хватает. Убедил что не досмотрели запись и печать "исправленному верить". Ура увидели, эти года засчитали. Но потом увидели, что на другой работе, тоже другими чернилами записи были в трудовой и уже 3.8 года не засчитали надо архивы 86 по 89год подымать. Слава Украине!!! А то в Советском союзе идиоты, не было закона, чтоб везде в Отделе кадров заполняли записи одним цветом пасты. Ждём 63 года, посмотрим что ещё скажут
-
bliznyukod
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.08.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 сер, 2023 00:07
а как стаж считается - если предприятие не работает во время войны, идет стаж или нет?
-
katso
-
-
- Повідомлень: 637
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 сер, 2023 02:45
katso написав:
а как стаж считается - если предприятие не работает во время войны, идет стаж или нет?
Нет отчислений в ПФ - нет пенсионного стажа.
-
chill
-
-
- Повідомлень: 322
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:43
Через 10 лет некому будет на пенсию выходить с такими расчётами и то что половина а то и больше предпенсионного возраста уже погибли в результате войны.
-
mailbox_of_arkh_tim
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 30.08.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|