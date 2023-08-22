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Скільки потрібно стажу, щоб
вийти на пенсію у 60, 63 чи...

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:48

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні щорічно до 2028 року вимога до страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме. Тобто з кожним роком мінімальна величина стажу, який дозволяє вийти на пенсію в законні 60 років, буде збільшуватися, пише ТСН.

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Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років: таблиця
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:48

Исполнилось 60 лет, подал заявление в пфу в электронном виде. Приняли сканы всех документов и трудовой книжки. Стаж 31....но оказалось. Что в трудовой, увольнение была запись разными чернилами (пастой) в 1985 - 1986гг.как раз не засчитали мои 2 года ЧМП, и оказалось как раз 1г и 2 месяца не хватает. Убедил что не досмотрели запись и печать "исправленному верить". Ура увидели, эти года засчитали. Но потом увидели, что на другой работе, тоже другими чернилами записи были в трудовой и уже 3.8 года не засчитали надо архивы 86 по 89год подымать. Слава Украине!!! А то в Советском союзе идиоты, не было закона, чтоб везде в Отделе кадров заполняли записи одним цветом пасты. Ждём 63 года, посмотрим что ещё скажут
bliznyukod
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 00:07

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні щорічно до 2028 року вимога до страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме. Тобто з кожним роком мінімальна величина стажу, який дозволяє вийти на пенсію в законні 60 років, буде збільшуватися, пише ТСН.

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Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років: таблиця


а как стаж считается - если предприятие не работает во время войны, идет стаж или нет?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 02:45

  katso написав:а как стаж считается - если предприятие не работает во время войны, идет стаж или нет?

Нет отчислений в ПФ - нет пенсионного стажа.
chill
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:43

Через 10 лет некому будет на пенсию выходить с такими расчётами и то что половина а то и больше предпенсионного возраста уже погибли в результате войны.
mailbox_of_arkh_tim
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