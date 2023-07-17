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Експерти назвали найвигідніші
кросовери та позашляховики...

Експерти назвали найвигідніші кросовери та позашляховики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 14:19

Експерти назвали найвигідніші кросовери та позашляховики...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти виділили моделі, які пропонують безліч переваг за невелику вартість. Усі ці моделі подешевшали в кілька разів через роки.

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Експерти назвали найвигідніші кросовери та позашляховики з пробігом
R2
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