RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці сприяли історичному
максимуму доходів...

Українці сприяли історичному максимуму доходів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 05:00

Українці сприяли історичному максимуму доходів...

Пропонуємо до обговорення:
Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму в першу чергу завдяки інфляції та біженцям з України та втікачам з рф.

Дивися повний текст
Українці сприяли історичному максимуму доходів Чорногорії від туризму
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99318
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відсьогодні українці можуть використовувати криптовалюту...
R2 » Чет 03 сер, 2023 11:51
2 474
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 сер, 2023 09:34
equinox
Українці продають більше доларів, ніж купують
R2 » Сер 02 сер, 2023 17:15
1 307
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 сер, 2023 18:43
andrijk777
Українці за пів року ввезли рекордну кількість...
R2 » Нед 23 лип, 2023 14:26
1 254
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лип, 2023 14:26
bodia1406

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1406)
27.08.2023 02:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.