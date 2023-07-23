Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму в першу чергу завдяки інфляції та біженцям з України та втікачам з рф.
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Українці сприяли історичному максимуму доходів Чорногорії від туризму
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Додано: Нед 27 сер, 2023 05:00
Українці сприяли історичному максимуму доходів...
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Дивися повний текст
Українці сприяли історичному максимуму доходів Чорногорії від туризму
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