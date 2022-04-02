RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зекономити під час подорожі
Україною: 10 рекомендацій

Зекономити під час подорожі Україною: 10 рекомендацій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 04:56

Зекономити під час подорожі Україною: 10 рекомендацій

Пропонуємо до обговорення:
Подорож Україною — гарний варіант для сімейної відпустки у цьому році. Проте, через стрімке збільшення попиту на ринку внутрішнього туризму, ціни стали швидко зростати. Через це багато хто просто не може собі дозволити відпочити на популярних місцевих курортах, таких як Буковель чи Яремче.

Дивися повний текст
Зекономити під час подорожі Україною: 10 рекомендацій
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99318
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна виконала 2 з 7 рекомендацій для членства в ЄС -...
R2 » Вів 20 чер, 2023 11:41
1 213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 чер, 2023 11:41
Cris
У листопаді Україна має виконати сім рекомендацій...
R2 » П'ят 16 вер, 2022 19:50
1 306
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 вер, 2022 19:50
alex7k
Як українцям зекономити на зв'язку – що пропонують...
R2 » Суб 02 кві, 2022 22:05
4 1070
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 кві, 2022 22:14
prokopenkoroman121

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.