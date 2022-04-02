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Зекономити під час подорожі Україною: 10 рекомендацій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 сер, 2023 04:56
Пропонуємо до обговорення:
Подорож Україною — гарний варіант для сімейної відпустки у цьому році. Проте, через стрімке збільшення попиту на ринку внутрішнього туризму, ціни стали швидко зростати. Через це багато хто просто не може собі дозволити відпочити на популярних місцевих курортах, таких як Буковель чи Яремче.
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