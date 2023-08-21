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Найдешевші вживані авто до
5000 доларів: топ-3 моделі

Найдешевші вживані авто до 5000 доларів: топ-3 моделі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:58

Найдешевші вживані авто до 5000 доларів: топ-3 моделі

Пропонуємо до обговорення:
Українці завжди шукають надійні та дешеві вживані автомобілі. Ці топ-3 моделі до 5000 доларів нікого не розчарують і до того ж не вимагатимуть великої суми грошей на покупку.

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Найдешевші вживані авто до 5000 доларів: топ-3 моделі
R2
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