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Продукти харчування зупинили
зростання споживчих цін —...

Продукти харчування зупинили зростання споживчих цін —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 14:32

Продукти харчування зупинили зростання споживчих цін —...

Пропонуємо до обговорення:
Внаслідок цього споживчі ціни зменшились проти попереднього місяця вперше з серпня 2021 року.

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Продукти харчування зупинили зростання споживчих цін — Юрій Лупенко
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