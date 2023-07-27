Внаслідок цього споживчі ціни зменшились проти попереднього місяця вперше з серпня 2021 року.
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Продукти харчування зупинили зростання споживчих цін — Юрій Лупенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 14:32
Продукти харчування зупинили зростання споживчих цін —...
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Продукти харчування зупинили зростання споживчих цін — Юрій Лупенко
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