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Аналітик заявив про «невтішну новину для вкладників»:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 сер, 2023 20:35
Пропонуємо до обговорення:
Високі ставки за депозитами, якими банки нарощували гривневу депозитну базу та роздували прибутковість банківського бізнесу, пройшли свій пік і надалі підуть на зниження, слідом за обліковою ставкою НБУ.
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