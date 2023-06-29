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Аналітик заявив про «невтішну
новину для вкладників»:...

Аналітик заявив про «невтішну новину для вкладників»:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:35

Аналітик заявив про «невтішну новину для вкладників»:...

Пропонуємо до обговорення:
Високі ставки за депозитами, якими банки нарощували гривневу депозитну базу та роздували прибутковість банківського бізнесу, пройшли свій пік і надалі підуть на зниження, слідом за обліковою ставкою НБУ.

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Аналітик заявив про «невтішну новину для вкладників»: ставки за депозитами будуть знижуватися
R2
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