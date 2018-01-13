вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку
Запилил под это дело очередную табличку (а как иначе ) ) :
На данный момент - всего 5 участников. Пока интересна только Алла.
Но тема - интересная, динамика рынка - положительная.
Наблюдаем, собираем информацию
ЗЫ. Не стал называть "Клуб 50к", ибо наверняка поднимут лимит