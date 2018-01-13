Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку
s17012017 написав:По Сенс. Якщо зняття не більше двух разів на календарний місяць, то без комісії. Який точно коміс, у разі перевищення кількості зняття, чесно кажучи, не памьятаю
Якщо знімати через оформлення вкладу то кількість безкоштовних знімань не обмежується. І враховуйте що вам поміняють валюти усього на 50000 грн. що там знімати більше 2 разів - думаю і одного разу вистачить. Чи ви по 100 баксів плануєте купляти та знімати?