Є кращі умови і рішення,це купити будь_яку суму без жодних умов,заради 100 баксів можна і в черзі постояти і з касиркою потрещати.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:04
Є кращі умови і рішення,це купити будь_яку суму без жодних умов,заради 100 баксів можна і в черзі постояти і з касиркою потрещати.
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:22
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
В Приваті або 1% при знятті з кредитки, або 0,5% при покупці $ на КДВ з безкоштовним зняттям.
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:52
Реально на сегодня курс нормальный у 3-4 банков. И то если очень нужна валюта для привередливых и для них разница между банком и обменником прибл. в 15 баксов сущ. сумма.
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:58
Укрсиббанк повідомив що онлайн обмін вже працює. Але курс 37.00/38.00
Додано: Сер 30 сер, 2023 12:01
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
поки на пробу купив 1300 в Сенсі, завтра піду подивлюсь як віддавати будуть
Додано: Сер 30 сер, 2023 12:16
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