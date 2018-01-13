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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:04

  flysoulfly написав:
  Alien написав:вам поміняють валюти усього на 50000 грн. що там знімати більше 2 разів - думаю і одного разу вистачить.
що знімати більше 2 разів? - ну, вибрати не сміття, наприклад. Що наразі не є тривіальним завданням

Є кращі умови і рішення,це купити будь_яку суму без жодних умов,заради 100 баксів можна і в черзі постояти і з касиркою потрещати.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:22

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

В Приваті або 1% при знятті з кредитки, або 0,5% при покупці $ на КДВ з безкоштовним зняттям.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:52

Реально на сегодня курс нормальный у 3-4 банков. И то если очень нужна валюта для привередливых и для них разница между банком и обменником прибл. в 15 баксов сущ. сумма. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:58

Укрсиббанк повідомив що онлайн обмін вже працює. Але курс 37.00/38.00
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:01

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

поки на пробу купив 1300 в Сенсі, завтра піду подивлюсь як віддавати будуть
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:16

  Дюрі-бачі написав:поки на пробу купив 1300 в Сенсі, завтра піду подивлюсь як віддавати будуть

Ніяк. Вони так не віддають. Треба спочатку замовити за 5 днів
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:09

  Дюрі-бачі написав:поки на пробу купив 1300 в Сенсі, завтра піду подивлюсь як віддавати будуть
А курс у Сенсі який?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:12

asti
курс наразі вже ж , може, інший
- чи це тепер константа :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:25

  Дюрі-бачі написав:В Приваті або 1% при знятті з кредитки, або 0,5% при покупці $ на КДВ з безкоштовним зняттям.


Невеличке уточнення: Приват КДВ комісія при безготівковому зарахуванні 0,5%, але максимум 50 грн. Тобто навіть з $1300 все одно буде тільки 50 грн ($1,37).
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:04

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  asti написав:А курс у Сенсі який?

37,40.
Думаю 1 вересня ще докуплю.
Дюрі-бачі
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