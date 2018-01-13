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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:04
flysoulfly написав: Alien написав:
вам поміняють валюти усього на 50000 грн. що там знімати більше 2 разів - думаю і одного разу вистачить.
що знімати більше 2 разів? - ну, вибрати не сміття, наприклад. Що наразі не є тривіальним завданням
Є кращі умови і рішення,це купити будь_яку суму без жодних умов,заради 100 баксів можна і в черзі постояти і з касиркою потрещати.
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sens
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:22
В Приваті або 1% при знятті з кредитки, або 0,5% при покупці $ на КДВ з безкоштовним зняттям.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:52
Реально на сегодня курс нормальный у 3-4 банков. И то если очень нужна валюта для привередливых и для них разница между банком и обменником прибл. в 15 баксов сущ. сумма.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:58
Укрсиббанк повідомив що онлайн обмін вже працює. Але курс 37.00/38.00
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DmitryZP
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1
Додано: Сер 30 сер, 2023 12:01
поки на пробу купив 1300 в Сенсі, завтра піду подивлюсь як віддавати будуть
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:16
Дюрі-бачі написав:
поки на пробу купив 1300 в Сенсі, завтра піду подивлюсь як віддавати будуть
Ніяк. Вони так не віддають. Треба спочатку замовити за 5 днів
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Sergion
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Додано: Сер 30 сер, 2023 13:09
Дюрі-бачі написав:
поки на пробу купив 1300 в Сенсі, завтра піду подивлюсь як віддавати будуть
А курс у Сенсі який?
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asti
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Додано: Сер 30 сер, 2023 13:12
asti
курс наразі вже ж , може, інший
- чи це тепер константа
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flysoulfly
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Додано: Сер 30 сер, 2023 13:25
Дюрі-бачі написав:
В Приваті або 1% при знятті з кредитки, або 0,5% при покупці $ на КДВ з безкоштовним зняттям.
Невеличке уточнення: Приват КДВ комісія при безготівковому зарахуванні 0,5%, але максимум 50 грн. Тобто навіть з $1300 все одно буде тільки 50 грн ($1,37).
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SaimonWorld
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Додано: Сер 30 сер, 2023 14:04
asti написав:
А курс у Сенсі який?
37,40.
Думаю 1 вересня ще докуплю.
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Дюрі-бачі
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