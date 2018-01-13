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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:26

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:А курс у Сенсі який?

37,40.
Думаю 1 вересня ще докуплю.
є прийом білих набагато дорожче за 37,40 ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:41

  Alien написав:
  s17012017 написав:По Сенс.
Якщо зняття не більше двух разів на календарний місяць, то без комісії. Який точно коміс, у разі перевищення кількості зняття, чесно кажучи, не памьятаю

Якщо знімати через оформлення вкладу то кількість безкоштовних знімань не обмежується. І враховуйте що вам поміняють валюти усього на 50000 грн. що там знімати більше 2 разів - думаю і одного разу вистачить. Чи ви по 100 баксів плануєте купляти та знімати?


Любого вклада, на любой срок ? У них есть депозит на три дня, например.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:52

  vladimir07 написав:Любого вклада, на любой срок ?.
да
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:06

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  flysoulfly написав:є прийом білих набагато дорожче за 37,40 ?
Я недавно продав сині, на гривню з копійками дорожче, планував на карусель з п'ятниці, а тут можливість швидше завершити цикл.
Дюрі-бачі
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Шо треба мати в укргазбанку, щоб запустити карусель?
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:29

flysoulfly без проблем 37.9 зараз
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:31

SaimonWorld
Тоб то за покупку з універсалки на кдв лише 1,37$ коміс?
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:39

SaimonWorld
Тоб то за покупку з універсалки на кдв лише 1,37$ коміс?
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:39

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:є прийом білих набагато дорожче за 37,40 ?
Я недавно продав сині, на гривню з копійками дорожче, планував на карусель з п'ятниці, а тут можливість швидше завершити цикл.
так і я ж про це,
що вже наступна каруселька може буде білявкою від 37,40 до лише 37,60
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:58

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  flysoulfly написав:що вже наступна каруселька може буде білявкою

Наступних каруселей не буде.
Дюрі-бачі
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