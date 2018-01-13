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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:28
Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав:
що вже наступна каруселька може буде білявкою
Наступних каруселей не буде.
точно?
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Додано: Сер 30 сер, 2023 17:41
А чому на сайті некоректна інформація? В Акордбанку комісія за зняття готівки відсутня, адже це цільові кошти
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Додано: Сер 30 сер, 2023 17:50
vladimir07 написав:
Любого вклада, на любой срок ? У них есть депозит на три дня, например
Так - любого вкладу, на любий термін. А чому у вас виникло таке питання? Ви хіба могли десь читати, що на якісь вклади це правило не діє?
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Додано: Сер 30 сер, 2023 18:10
Пишут что в Аккорде уже убрали комиссию.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 19:03
vladimir07 В Сенсе нет валютных вкладов на три дня.
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igor_egor202
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Додано: Сер 30 сер, 2023 19:30
igor_egor202 написав:
В Сенсе нет валютных вкладов на три дня.
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