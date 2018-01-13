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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:28

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:що вже наступна каруселька може буде білявкою

Наступних каруселей не буде.

точно?
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:41

Валюта онлайн в Акордбанку

А чому на сайті некоректна інформація? В Акордбанку комісія за зняття готівки відсутня, адже це цільові кошти
aleksandr_kutas
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  vladimir07 написав:Любого вклада, на любой срок ? У них есть депозит на три дня, например
Так - любого вкладу, на любий термін. А чому у вас виникло таке питання? Ви хіба могли десь читати, що на якісь вклади це правило не діє?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:10

Пишут что в Аккорде уже убрали комиссию.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:26

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:що вже наступна каруселька може буде білявкою

Наступних каруселей не буде.


завтра останний день? :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:03

vladimir07 В Сенсе нет валютных вкладов на три дня.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 19:30

  igor_egor202 написав: В Сенсе нет валютных вкладов на три дня.

$
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3 дня
flysoulfly
 
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Як з нього виходити?
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