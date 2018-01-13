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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:58

Alien а кошти з депо, той що вільний? Як що частково зняти
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:15

  Alien написав:
  ukr0014959 написав:FinTech
Як з нього виходити?
Одне з двох або тримати на рахунка в банку постійно (тобто весь місяць напередодні місяця зняття) 500 доларів чи Євро - тоді безкоштовно, ну або з комісом

або мати тут якийсь більш-менш постійний гривневий депозит с залишком еквівалентним від 500$
Чи гривневий - так не спрацює :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:25

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  ukr0014959 написав:Alien а кошти з депо, той що вільний? Як що частково зняти

А ви вибачте карткові тарифи читали? Там достеменно написано коли пумба готівкову валюту без комісу видає. Навіть можна не поринати глибоко у самі тарифи а поглянути лише рекламну сторінку всеКарти https://www.pumb.ua/card_bank/card_bank ... k/vsekarta
там зокрема таке:
Зняття готівки у касі банка ПУМБ з карткою до 2 разів на місяць у сумі до 500 тис. в еквіваленті, при умові, що на всіх рахунках для особистих виплат та депозитних рахунках клієнтів USD, за минулий календарний місяць був щоденний позитивний залишок не менше ніж 500 USD. В іншому випадку – 1%.
Зняття готівки у касі банка ПУМБ без картки – 1,5%

Як на мене - все достатньо зрозуміло - щоб зняти доляри у жовтні - завтра треба занести у пумбу щонайменше 500 баксів (ну або купити та покласти хоч на вільний, хоч куди). І не чіпати їх увесь вересень
  flysoulfly написав:Чи гривневий - так не спрацює :?:

Ні - обґрунтування - вище
Востаннє редагувалось Alien в Сер 30 сер, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:31

  Alien написав:
  ukr0014959 написав:Alien а кошти з депо, той що вільний? Як що частково зняти

А ви вибачте карткові тарифи читали? Там достеменно написано коли пумба готівкову валюту без комісу видає. Навіть можне не поринати у самі тарифи а поглянути рекламну сторінку все карти https://www.pumb.ua/card_bank/card_bank ... k/vsekarta
там зокрема таке:
Зняття готівки у касі банка ПУМБ з карткою до 2 разів на місяць у сумі до 500 тис. в еквіваленті, при умові, що на всіх рахунках для особистих виплат та депозитних рахунках клієнтів USD, за минулий календарний місяць був щоденний позитивний залишок не менше ніж 500 USD. В іншому випадку – 1%.
Зняття готівки у касі банка ПУМБ без картки – 1,5%

Як на мене - все достатньо зрозуміло - щоб зняти доляри у жовтні - завтра треба занести у пумбу щонайменше 500 баксів (ну або купити та покласти хоч на вільний, хоч куди)
  flysoulfly написав:Чи гривневий - так не спрацює :?:

Ні - обґрунтування - вище


Дякую, все дуже зрозуміло, треба подумать)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:32

Не дружу я с пумбой, давно выгнала.
Сформулируйте лаконично - что нужно прописать в Примечании ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:36

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  mustbe написав:Сформулируйте лаконично - что нужно прописать в Примечании ?
Снятие - 1% если остатки на счетах в предыдущем месяце были в валюте <500 USD (EUR)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:46

  Alien написав:
  mustbe написав:Сформулируйте лаконично - что нужно прописать в Примечании ?
Снятие - 1% если остатки на счетах в предыдущем месяце были в валюте <500 USD (EUR)

Там речь шла про "щоденний позитивний залишок".
То есть завтра надо заносить не 500, а 31*500 ?
Или как это работает ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:53

  mustbe написав:
  Alien написав:
  mustbe написав:Сформулируйте лаконично - что нужно прописать в Примечании ?
Снятие - 1% если остатки на счетах в предыдущем месяце были в валюте <500 USD (EUR)

Там речь шла про "щоденний позитивний залишок".
То есть завтра надо заносить не 500, а 31*500 ?
Или как это работает ?

Ну так, 31*500. Як що завтра занести 500, то 01/10 знімеш без%
ukr0014959
 
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