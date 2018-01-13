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ukr0014959 написав:Alien а кошти з депо, той що вільний? Як що частково зняти
А ви вибачте карткові тарифи читали? Там достеменно написано коли пумба готівкову валюту без комісу видає. Навіть можна не поринати глибоко у самі тарифи а поглянути лише рекламну сторінку всеКарти https://www.pumb.ua/card_bank/card_bank ... k/vsekarta там зокрема таке:
Зняття готівки у касі банка ПУМБ з карткою до 2 разів на місяць у сумі до 500 тис. в еквіваленті, при умові, що на всіх рахунках для особистих виплат та депозитних рахунках клієнтів USD, за минулий календарний місяць був щоденний позитивний залишок не менше ніж 500 USD. В іншому випадку – 1%. Зняття готівки у касі банка ПУМБ без картки – 1,5%
Як на мене - все достатньо зрозуміло - щоб зняти доляри у жовтні - завтра треба занести у пумбу щонайменше 500 баксів (ну або купити та покласти хоч на вільний, хоч куди). І не чіпати їх увесь вересень
flysoulfly написав:Чи гривневий - так не спрацює
Ні - обґрунтування - вище
Востаннє редагувалось Alien в Сер 30 сер, 2023 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Зняття готівки у касі банка ПУМБ з карткою до 2 разів на місяць у сумі до 500 тис. в еквіваленті, при умові, що на всіх рахунках для особистих виплат та депозитних рахунках клієнтів USD, за минулий календарний місяць був щоденний позитивний залишок не менше ніж 500 USD. В іншому випадку – 1%. Зняття готівки у касі банка ПУМБ без картки – 1,5%
Як на мене - все достатньо зрозуміло - щоб зняти доляри у жовтні - завтра треба занести у пумбу щонайменше 500 баксів (ну або купити та покласти хоч на вільний, хоч куди)