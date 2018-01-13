|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 сер, 2023 23:51
ukr0014959 написав:
Шо треба мати в укргазбанку, щоб запустити карусель?
Блат
Сказали що є тільки 1996...
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1638
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 30 сер, 2023 23:54
Alien написав:
Якщо станом на 1 вересня на рахунках не буде 500 баксів - по суті жовтень можна вважати у прольоті (а вересень у прольоті у будь якому випадку хоч скільки валюти завтра до банку не занеси)
Ось так це працює
есть подозрение, что клиенты завтра отделения завалят
белым/хламом .
но это не точно
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2633
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1057 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 сер, 2023 23:56
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1638
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 30 сер, 2023 23:58
sergey_sryvkin написав:
в укргазбанку
Сказали що є тільки 1996...
как раз самая достойная покупка для занести в пумб
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2633
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1057 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 00:02
sergey_sryvkin написав:
А шо по ойро?
На выхах сделаю, не до того - конец месяца
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7133
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|877
|219649
|
Вів 23 тра, 2023 13:09
la9
|
|5
|1916
|
|
|88
|34991
|
|