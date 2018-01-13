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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:51

  ukr0014959 написав:Шо треба мати в укргазбанку, щоб запустити карусель?

Блат :)
Сказали що є тільки 1996...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:54

  Alien написав:Якщо станом на 1 вересня на рахунках не буде 500 баксів - по суті жовтень можна вважати у прольоті (а вересень у прольоті у будь якому випадку хоч скільки валюти завтра до банку не занеси)
Ось так це працює
есть подозрение, что клиенты завтра отделения завалят
белым/хламом .
но это не точно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:56

  mustbe написав:Запилил под это дело очередную табличку (а как иначе ) ) :
Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Наблюдаем, собираем информацию

А шо по ойро?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:58

  sergey_sryvkin написав:в укргазбанку
Сказали що є тільки 1996...
как раз самая достойная покупка для занести в пумб
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:02

  sergey_sryvkin написав:
  mustbe написав:Запилил под это дело очередную табличку (а как иначе ) ) :
Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Наблюдаем, собираем информацию

А шо по ойро?

На выхах сделаю, не до того - конец месяца
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 03:54

  mustbe написав:Запилил под это дело очередную табличку (а как иначе ) ) :
Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Наблюдаем, собираем информацию

Почему Пивденный отсутствует? И ТАС?!
(КурсЫ 37,5 и 37,70 соответственно)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 07:53

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

В Ощаде ничего не работает. Покупаю с цифровой грн на цифровую долар. Пишет ошибку "Превышен лимит...".
В отделении никаких новостей по этому поводу нет. Или у кого-то работает?
zxzx777
 
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