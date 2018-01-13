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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:21

  vitaliiangel написав:
  Примат написав:а что, сейчас можно купить на валютную карту без депозита на 3 месяца?

до 50тыс грн в месяц

по курсу НБУ или цене обменника?
Примат
 
Повідомлень: 271
З нами з: 09.12.21
Подякував: 15 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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