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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 сер, 2023 09:21
vitaliiangel написав: Примат написав:
а что, сейчас можно купить на валютную карту без депозита на 3 месяца?
до 50тыс грн в месяц
по курсу НБУ или цене обменника?
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