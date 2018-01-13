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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:21

  vitaliiangel написав:
  Примат написав:а что, сейчас можно купить на валютную карту без депозита на 3 месяца?

до 50тыс грн в месяц

по курсу НБУ или цене обменника?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:55

А-банк.
Пришёл, купил, получил, даже синими.

НО завтра комиссия за снятие с долларовой карты 0,9%

Если кто-то захочет сегодня в А-банке покупать валюту узнавайте наличие долларов в кассе. Иначе завтра 0,9% с вас возьмут.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:57

  Evgeny написав:А-банк.
Пришёл, купил, получил

НО завтра комиссия за снятие с долларовой карты 0,9%

Если кто-то захочет сегодня в А-банке покупать валюту узнавайте наличие долларов в кассе. Иначе завтра 0,9% с вас возьмут.
"завтра"такое будет в любой день ?
или с 01.09. тариф поменяют :?:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 31 сер, 2023 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:00

  asti написав:Почему Пивденный отсутствует?
а куда в Пивденном баксы зачислят :?: - на текущий, открытый под выплату конверта?
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:11

  flysoulfly написав:
  Evgeny написав:А-банк.
Пришёл, купил, получил

НО завтра комиссия за снятие с долларовой карты 0,9%

Если кто-то захочет сегодня в А-банке покупать валюту узнавайте наличие долларов в кассе. Иначе завтра 0,9% с вас возьмут.
"завтра"такое будет в любой день ?
или с 01.09. тариф поменяют :?:


Комиссия с 1 сентября 0,9%
Evgeny
1
Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:17

  Evgeny написав:Комиссия с 1 сентября 0,9%
хрєнасє :shock:

ага, и предупредили они за 1 месяц до введения, всьо полное комильфо :mrgreen:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 31 сер, 2023 10:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:18

  flysoulfly написав:
  asti написав:Почему Пивденный отсутствует?
а куда в Пивденном баксы зачислят :?: - на текущий, открытый под выплату конверта?
Именно!!😎😎😎
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:18

  Evgeny написав:
  flysoulfly написав:
  Evgeny написав:А-банк.
Пришёл, купил, получил

НО завтра комиссия за снятие с долларовой карты 0,9%

Если кто-то захочет сегодня в А-банке покупать валюту узнавайте наличие долларов в кассе. Иначе завтра 0,9% с вас возьмут.
"завтра"такое будет в любой день ?
или с 01.09. тариф поменяют :?:


Комиссия с 1 сентября 0,9%


Блін де таке відділення. На Шулявці під замовлення.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:21

  Evgeny написав:А-банк.
Пришёл, купил, получил, даже синими.

НО завтра комиссия за снятие с долларовой карты 0,9%

Если кто-то захочет сегодня в А-банке покупать валюту узнавайте наличие долларов в кассе. Иначе завтра 0,9% с вас возьмут.

Я вижу надо спешить, пока ещё не все банки отдуплились что на быстрый конверт можно и повыше курс поставить! Пока только ТАЗик эту тему уловил. Ждём Пивденный и Аккорд))😁😁😁
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:21

  Evgeny написав:А-банк.
Пришёл, купил, получил, даже синими.

НО завтра комиссия за снятие с долларовой карты 0,9%

Если кто-то захочет сегодня в А-банке покупать валюту узнавайте наличие долларов в кассе. Иначе завтра 0,9% с вас возьмут.


Це буде кідок клієнтів, які вчора-сьогодні купили. Побачимо завтра
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