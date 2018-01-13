|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 сер, 2023 09:21
vitaliiangel написав: Примат написав:
а что, сейчас можно купить на валютную карту без депозита на 3 месяца?
до 50тыс грн в месяц
по курсу НБУ или цене обменника?
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 09:55
А-банк.
Пришёл, купил, получил, даже синими.
НО завтра комиссия за снятие с долларовой карты 0,9%
Если кто-то захочет сегодня в А-банке покупать валюту узнавайте наличие долларов в кассе. Иначе завтра 0,9% с вас возьмут.
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38763
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3737 раз.
- Подякували: 11953 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Чет 31 сер, 2023 09:57
Evgeny написав:
А-банк.
Пришёл, купил, получилНО завтра комиссия за снятие с долларовой карты 0,9%
Если кто-то захочет сегодня в А-банке покупать валюту узнавайте наличие долларов в кассе. Иначе завтра 0,9% с вас возьмут.
"завтра"такое будет в любой день ?
или с 01.09. тариф поменяют
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 31 сер, 2023 10:04, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2638
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1057 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:00
asti написав:
Почему Пивденный отсутствует?
а куда в Пивденном баксы зачислят
- на текущий, открытый под выплату конверта?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2638
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1057 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:11
flysoulfly написав: Evgeny написав:
А-банк.
Пришёл, купил, получилНО завтра комиссия за снятие с долларовой карты 0,9%
Если кто-то захочет сегодня в А-банке покупать валюту узнавайте наличие долларов в кассе. Иначе завтра 0,9% с вас возьмут.
"завтра"такое будет в любой день ?
или с 01.09. тариф поменяют
Комиссия с 1 сентября 0,9%
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38763
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3737 раз.
- Подякували: 11953 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:17
Evgeny написав:
Комиссия с 1 сентября 0,9%
хрєнасє
ага, и предупредили они за 1 месяц до введения, всьо полное комильфо
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 31 сер, 2023 10:19, всього редагувалось 2 разів.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2638
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1057 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:18
flysoulfly написав: asti написав:
Почему Пивденный отсутствует?
а куда в Пивденном баксы зачислят
- на текущий, открытый под выплату конверта?
Именно!!😎😎😎
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3424
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:18
Evgeny написав: flysoulfly написав: Evgeny написав:
А-банк.
Пришёл, купил, получилНО завтра комиссия за снятие с долларовой карты 0,9%
Если кто-то захочет сегодня в А-банке покупать валюту узнавайте наличие долларов в кассе. Иначе завтра 0,9% с вас возьмут.
"завтра"такое будет в любой день ?
или с 01.09. тариф поменяют
Комиссия с 1 сентября 0,9%
Блін де таке відділення. На Шулявці під замовлення.
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:21
Evgeny написав:
А-банк.
Пришёл, купил, получил, даже синими.
НО завтра комиссия за снятие с долларовой карты 0,9%
Если кто-то захочет сегодня в А-банке покупать валюту узнавайте наличие долларов в кассе. Иначе завтра 0,9% с вас возьмут.
Я вижу надо спешить, пока ещё не все банки отдуплились что на быстрый конверт можно и повыше курс поставить! Пока только ТАЗик эту тему уловил. Ждём Пивденный и Аккорд))😁😁😁
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3424
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:21
Evgeny написав:
А-банк.
Пришёл, купил, получил, даже синими.
НО завтра комиссия за снятие с долларовой карты 0,9%
Если кто-то захочет сегодня в А-банке покупать валюту узнавайте наличие долларов в кассе. Иначе завтра 0,9% с вас возьмут.
Це буде кідок клієнтів, які вчора-сьогодні купили. Побачимо завтра
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|877
|219660
|
Вів 23 тра, 2023 13:09
la9
|
|5
|1916
|
|
|88
|34992
|
|