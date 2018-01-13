|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:27
asti написав: flysoulfly написав:
а куда в Пивденном баксы зачислят
- на текущий, открытый под выплату конверта?
Именно!
и всьо, даже выдача купленной валюты, будет без комиссии
это не по-Південному как-то
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2638
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1057 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:13
Аккорд все норм работает. Уже в кассе получил доллары
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38763
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3737 раз.
- Подякували: 11953 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|877
|219660
|
Вів 23 тра, 2023 13:09
la9
|
|5
|1916
|
|
|88
|34992
|
|