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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:27
asti написав: flysoulfly написав:
а куда в Пивденном баксы зачислят
- на текущий, открытый под выплату конверта?
Именно!
и всьо, даже выдача купленной валюты, будет без комиссии
это не по-Південному как-то
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flysoulfly
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:13
Аккорд все норм работает. Уже в кассе получил доллары
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Evgeny
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:29
Примат написав:
по курсу НБУ или цене обменника?
по курсу черного рынка. банки ж не дураки такую золотую жилу терять. изначально глупость эти запреты. подогрели черный рынок и всё.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:30
vitaliiangel написав: Примат написав:
по курсу НБУ или цене обменника?
по курсу черного рынка. банки ж не дураки такую золотую жилу терять. изначально глупость эти запреты. подогрели черный рынок и всё.
получается, что лучше через депозит покупать доллар
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Примат
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:33
Примат написав: vitaliiangel написав: Примат написав:
по курсу НБУ или цене обменника?
по курсу черного рынка. банки ж не дураки такую золотую жилу терять. изначально глупость эти запреты. подогрели черный рынок и всё.
получается, что лучше через депозит покупать доллар
Так это не альтернатива, а добавка ! 200 + 50 !
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idealstorm
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:37
Примат написав:
получается, что лучше через депозит покупать доллар
эту лавочку скоро прикроют или все курсы будут равны черному рынку. имхо
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vitaliiangel
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:38
idealstorm написав:
Так это не альтернатива, а добавка ! 200 + 50 !
так 50 по цене киоска, я могу там и так купить сколько захочу и положить в отделении на валютную карту, я думал там по курсу НБУ, как на депозит
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:22
Evgeny
В Акорді
Куда падають$
Зняття без коміса?
Востаннє редагувалось ukr0014959
в Чет 31 сер, 2023 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:27
Примат написав: idealstorm написав:
Так это не альтернатива, а добавка ! 200 + 50 !
так 50 по цене киоска, я могу там и так купить сколько захочу и положить в отделении на валютную карту, я думал там по курсу НБУ, как на депозит
нет, в аккорде и сенсе продажа 37,4 а в киоске по +/-38,2
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Raymond
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:36
vitaliiangel написав: Примат написав:
получается, что лучше через депозит покупать доллар
эту лавочку скоро прикроют или все курсы будут равны черному рынку. имхо
Ринок завжди дорожче! Буде не сталий курс НБУ, на чорному все одно дорожче. Навіть в ці два тижні в обміннику дорожче здати було на 20-55 копійок
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sens
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