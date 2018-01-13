|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 сер, 2023 12:50
Alien написав: mustbe написав:
Сформулируйте лаконично - что нужно прописать в Примечании ?
Снятие - 1% если остатки на счетах в предыдущем месяце были в валюте <500 USD (EUR)
Тобто, якщо по долару залишок 500+ більше місяця, а по євро 0. Купую наприклад 100 євро знімаю без комісії, чи євро також потрібно мати 500+?
-
twin
-
-
- Повідомлень: 3383
- З нами з: 19.01.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 12:52
sergey_sryvkin написав: ukr0014959 написав:
Шо треба мати в укргазбанку, щоб запустити карусель?
Блат
Сказали що є тільки 1996...
ну зазвичай так віддають білими, але старше 96 і нормальної якості.
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 13:12
flysoulfly написав: Evgeny написав:
Комиссия с 1 сентября 0,9%
хрєнасє
ага, и предупредили они за 1 месяц до введения, всьо полное комильфо
В отделении сказали, что у кого на карте лежли дол. до 1.09., то могут снимать без комиссии.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7061
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 750 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 31 сер, 2023 13:29
+Юнекс
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 608
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2248 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 14:03
IZI
37,70
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38765
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3737 раз.
- Подякували: 11953 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Чет 31 сер, 2023 14:04
Danik написав:
+Юнекс
А курс какой ?
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38765
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3737 раз.
- Подякували: 11953 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Чет 31 сер, 2023 14:17
twin написав: Alien написав: mustbe написав:
Сформулируйте лаконично - что нужно прописать в Примечании ?
Снятие - 1% если остатки на счетах в предыдущем месяце были в валюте <500 USD (EUR)
Тобто, якщо по долару залишок 500+ більше місяця, а по євро 0. Купую наприклад 100 євро знімаю без комісії, чи євро також потрібно мати 500+?
Треба тримати повний календарний місяць 500 одиниць у тій валюті у якій плануєш знімати. Тримаючи доллар зняти безкоштовно євро не вийде
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 2408
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|877
|219668
|
Вів 23 тра, 2023 13:09
la9
|
|5
|1916
|
|
|88
|34992
|
|