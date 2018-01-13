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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:50

  Alien написав:
  mustbe написав:Сформулируйте лаконично - что нужно прописать в Примечании ?
Снятие - 1% если остатки на счетах в предыдущем месяце были в валюте <500 USD (EUR)

Тобто, якщо по долару залишок 500+ більше місяця, а по євро 0. Купую наприклад 100 євро знімаю без комісії, чи євро також потрібно мати 500+?
twin
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:52

  sergey_sryvkin написав:
  ukr0014959 написав:Шо треба мати в укргазбанку, щоб запустити карусель?

Блат :)
Сказали що є тільки 1996...


ну зазвичай так віддають білими, але старше 96 і нормальної якості.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:12

  flysoulfly написав:
  Evgeny написав:Комиссия с 1 сентября 0,9%
хрєнасє :shock:

ага, и предупредили они за 1 месяц до введения, всьо полное комильфо :mrgreen:
В отделении сказали, что у кого на карте лежли дол. до 1.09., то могут снимать без комиссии.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:29

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

+Юнекс
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:03

IZI
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Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:04

  Danik написав:+Юнекс


А курс какой ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:17

  twin написав:
  Alien написав:
  mustbe написав:Сформулируйте лаконично - что нужно прописать в Примечании ?
Снятие - 1% если остатки на счетах в предыдущем месяце были в валюте <500 USD (EUR)

Тобто, якщо по долару залишок 500+ більше місяця, а по євро 0. Купую наприклад 100 євро знімаю без комісії, чи євро також потрібно мати 500+?

Треба тримати повний календарний місяць 500 одиниць у тій валюті у якій плануєш знімати. Тримаючи доллар зняти безкоштовно євро не вийде
Alien
 
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