Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 сер, 2023 12:50
Alien написав: mustbe написав:
Сформулируйте лаконично - что нужно прописать в Примечании ?
Снятие - 1% если остатки на счетах в предыдущем месяце были в валюте <500 USD (EUR)
Тобто, якщо по долару залишок 500+ більше місяця, а по євро 0. Купую наприклад 100 євро знімаю без комісії, чи євро також потрібно мати 500+?
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:52
sergey_sryvkin написав: ukr0014959 написав:
Шо треба мати в укргазбанку, щоб запустити карусель?
Блат
Сказали що є тільки 1996...
ну зазвичай так віддають білими, але старше 96 і нормальної якості.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 13:12
flysoulfly написав: Evgeny написав:
Комиссия с 1 сентября 0,9%
хрєнасє
ага, и предупредили они за 1 месяц до введения, всьо полное комильфо
В отделении сказали, что у кого на карте лежли дол. до 1.09., то могут снимать без комиссии.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 13:29
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Додано: Чет 31 сер, 2023 14:03
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Додано: Чет 31 сер, 2023 14:04
Danik написав:
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А курс какой ?
Evgeny
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Додано: Чет 31 сер, 2023 14:17
twin написав: Alien написав: mustbe написав:
Сформулируйте лаконично - что нужно прописать в Примечании ?
Снятие - 1% если остатки на счетах в предыдущем месяце были в валюте <500 USD (EUR)
Тобто, якщо по долару залишок 500+ більше місяця, а по євро 0. Купую наприклад 100 євро знімаю без комісії, чи євро також потрібно мати 500+?
Треба тримати повний календарний місяць 500 одиниць у тій валюті у якій плануєш знімати. Тримаючи доллар зняти безкоштовно євро не вийде
Alien
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Додано: Чет 31 сер, 2023 14:25
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Додано: Чет 31 сер, 2023 14:53
В таблицу стоит добавить возможность округлять суммы, так как большинство банков купюри меньше 50 доларов не выдает. Соотвствено, остновная ходовая сума - это 1300 доларов.
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