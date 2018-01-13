хіба так складно відкрити табличку в першому повідомленні і самому глянути курси?
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Додано: Чет 31 сер, 2023 15:51
Додано: Чет 31 сер, 2023 16:14
Провів експеремент з купівлі за новою "схемою".
Укргазбанк
Вчора до обіду поповнив гривнею рахунок. Купив у додатку 1330 $ по 37,50
Після 16-ї прийшло повідомлення про зміну балансу на доларовій картці.
Сьогодні до обіду зняв новими (синіми) всю суму. Загалом швидко й курс нормальний як на сьогодні.
Приватбанк
Відкрив сьогодні цифрову віртуальну доларову картку для виплат. Поповнив без комісії гривневу (універсальну). Купив в додатку на пробу пару соток. Пішов й зняв зразу новими (синіми) з каси. Комісія складала 0,5% при зарахуванні на доларову картку а зняття без комісії. Реальний курс вийшов 37,64. В Приваті вигідно за раз купляти на максимальну суму в межах ліміту 50 т. грн. Тоді собівартість долара ще нижча бо максимальна комісія за поповнення 50 грн. Але не перевіряв поки на всі 50 тис.
Загалом все працює й відбулось без значних заморочок.
Додано: Чет 31 сер, 2023 16:26
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
В Сенсі чекати 5 днів від замовлення.
В Приваті обмежили замовлення в 1000$ і черги як за Юленою тисячою.
В Абанку навіть не приймають замовлення, сказали приходити через тиждень пробувти замовити
Ужгород
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 31 сер, 2023 16:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 31 сер, 2023 16:28
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