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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:51

  Примат написав:по курсу НБУ или цене обменника?

хіба так складно відкрити табличку в першому повідомленні і самому глянути курси?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:14

Провів експеремент з купівлі за новою "схемою".

Укргазбанк :arrow:
Вчора до обіду поповнив гривнею рахунок. Купив у додатку 1330 $ по 37,50
Після 16-ї прийшло повідомлення про зміну балансу на доларовій картці.
Сьогодні до обіду зняв новими (синіми) всю суму. Загалом швидко й курс нормальний як на сьогодні.

Приватбанк :arrow:
Відкрив сьогодні цифрову віртуальну доларову картку для виплат. Поповнив без комісії гривневу (універсальну). Купив в додатку на пробу пару соток. Пішов й зняв зразу новими (синіми) з каси. Комісія складала 0,5% при зарахуванні на доларову картку а зняття без комісії. Реальний курс вийшов 37,64. В Приваті вигідно за раз купляти на максимальну суму в межах ліміту 50 т. грн. Тоді собівартість долара ще нижча бо максимальна комісія за поповнення 50 грн. Але не перевіряв поки на всі 50 тис.

Загалом все працює й відбулось без значних заморочок.
ST_11
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:26

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

В Сенсі чекати 5 днів від замовлення.
В Приваті обмежили замовлення в 1000$ і черги як за Юленою тисячою.
В Абанку навіть не приймають замовлення, сказали приходити через тиждень пробувти замовити
Ужгород
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 31 сер, 2023 16:28, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:28

  Дюрі-бачі написав:В Сенсі чекати 5 днів.
В Приваті обмежили замовлення в 1000$ і черги як за Юленою тисячою.
В Абанку навіть не приймають замовлення, сказали приходити через тиждень

Замовив сьогодні в Приватбанку на завтра 1300, Абанку та ПУМБ на понеділок, Київ.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:15

а Укргаз, Південний - до скольки сегодня можно купить онлайн на 50к :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:05

  flysoulfly написав:а Укргаз, Південний - до скольки сегодня можно купить онлайн на 50к :?:

купляємо по 37,50 - продаємо по 37,80 та вище і в вересні знову заганяємо на 30 копійок
з 1000 у.о.
ваш прибуток буде 300 грн
не погано
якщо за день ви встигнете так зробити від двох банків , то заробіток помножується .
Майже як на роботу , але треба в вересні розуміти скільки всього банків буде продавати по приємному курсу 1300 у.о. та треба щоб і на продажу був профіт
краще б зробили одразу по 200 к онлайн покупку
всі карусельники перейшли в розряд спортсменів на короткі довжини :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:11

  Evgeny написав:Аккорд все норм работает. Уже в кассе получил доллары

Ойро не продається.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:17

  Дюрі-бачі написав:В Сенсі чекати 5 днів від замовлення.
В Приваті обмежили замовлення в 1000$ і черги як за Юленою тисячою.
В Абанку навіть не приймають замовлення, сказали приходити через тиждень пробувти замовити
Ужгород

в Києві тепер головне щоб безробітним продавали і не питали звідки гроші :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:01

В Сенс зашел, и даже была валюта в кассе. Но с учетом что надо открывать карты с абонплатой по 50 грн а потом бегать их закрывать, просто плюнул на эти мышиные бега.

С утра в А-Банке и в Аккорде все сразу прокрутил и ушел с долларами без этих абонплат за карты и предварительных заказов валюты.

Я для себя не вижу смысла за 30 коп бегать. Если бы такое можно было каждый день, тогда да, можно 4-5-6 банков выбрать и в день иметь по 1500-3000 грн.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:13

  sens написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі чекати 5 днів від замовлення.
В Приваті обмежили замовлення в 1000$ і черги як за Юленою тисячою.
В Абанку навіть не приймають замовлення, сказали приходити через тиждень пробувти замовити
Ужгород

в Києві тепер головне щоб безробітним продавали і не питали звідки гроші :mrgreen:

Точно, радабанк сказал лимит 300 тыщь / год. Или документы на доходы.
demichh
 
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