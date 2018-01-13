Не вижу в этом смысла. В чём проблема дать сдачу ~$65 и получить 1400 ?
Да и не понимаю как это округление должно работать.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:19
Не вижу в этом смысла. В чём проблема дать сдачу ~$65 и получить 1400 ?
Да и не понимаю как это округление должно работать.
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:37
Нічого не плутаєте. В раді якраз норм. Мільйон готівкою точно. Може й більше. Буквально позавчора ц відділенні це питання обговорювали
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:40
Рада вроде 400тыс в мес. было у них. Если бы 300тыс в год, то меня бы точно уже бы заглючили
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:48
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:59
а в Юнексе реально кто-то уже снял эти купленные на 50к баксы
сегодня их работнички в четыре голоса отговорили, что комиссию заплачу за снятие (с текущего под выплату конверта)
Типа от 100 грн .
Додано: Чет 31 сер, 2023 20:08
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
А-Банк жовту картку у доларах не відкриває. З зеленої комісія 0.9 процентну. Відповідно, сенсу зв'язуватися нема.
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