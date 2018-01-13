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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:19
Economist написав:
В таблицу стоит добавить возможность округлять суммы, так как большинство банков купюри меньше 50 доларов не выдает. Соотвствено, остновная ходовая сума - это 1300 доларов.
Не вижу в этом смысла. В чём проблема дать сдачу ~$65 и получить 1400 ?
Да и не понимаю как это округление должно работать.
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mustbe
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:37
demichh написав: sens написав: Дюрі-бачі написав:
В Сенсі чекати 5 днів від замовлення.
В Приваті обмежили замовлення в 1000$ і черги як за Юленою тисячою.
В Абанку навіть не приймають замовлення, сказали приходити через тиждень пробувти замовити
Ужгород
в Києві тепер головне щоб безробітним продавали і не питали звідки гроші
Точно, радабанк сказал лимит 300 тыщь / год. Или документы на доходы.
Нічого не плутаєте. В раді якраз норм. Мільйон готівкою точно. Може й більше. Буквально позавчора ц відділенні це питання обговорювали
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Alien
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:40
Рада вроде 400тыс в мес. было у них. Если бы 300тыс в год, то меня бы точно уже бы заглючили
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:48
Alien написав:
В раді якраз норм. Мільйон готівкою точно. Може й більше. Буквально позавчора ц відділенні це питання обговорювали
два ляма на год, календарный
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flysoulfly
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:59
а в Юнексе реально кто-то уже снял эти купленные на 50к баксы
сегодня их работнички в четыре голоса отговорили, что комиссию заплачу за снятие (с текущего под выплату конверта)
Типа от 100 грн .
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flysoulfly
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:08
А-Банк жовту картку у доларах не відкриває. З зеленої комісія 0.9 процентну. Відповідно, сенсу зв'язуватися нема.
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Snower
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:40
flysoulfly написав:
а в Юнексе реально кто-то уже снял эти купленные на 50к баксы
сегодня их работнички в четыре голоса отговорили, что комиссию заплачу за снятие (с текущего под выплату конверта)
Типа от 100 грн .
Так, при знятті коштів валютообміну з поточного рахунку коміс 0,5%, треба відкривати валютну карту, з неї зняття безкоштовне
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andrey_teteryatnik
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:46
Snower написав:
А-Банк жовту картку у доларах не відкриває. З зеленої комісія 0.9 процентну. Відповідно, сенсу зв'язуватися нема.
Чому це не відкриває?!
Моїй родичці сьогодні відкрили там жовту долярову віртуаль))
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asti
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Додано: Чет 31 сер, 2023 21:17
Доброго вечора шановні колеги!
Не знаєте а з ойрами в яких банках так можна крутнути на 50к може підкажете. І ще як там південний віддає замовляти треба? якість купюр в кого є досвід??? Дякую
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ihorsic
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Додано: Чет 31 сер, 2023 21:37
asti написав: Snower написав:
А-Банк жовту картку у доларах не відкриває. З зеленої комісія 0.9 процентну. Відповідно, сенсу зв'язуватися нема.
Чому це не відкриває?!
Моїй родичці сьогодні відкрили там жовту долярову віртуаль))
У додатку така є тільки для євро.
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Snower
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