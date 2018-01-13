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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:19

  Economist написав:В таблицу стоит добавить возможность округлять суммы, так как большинство банков купюри меньше 50 доларов не выдает. Соотвствено, остновная ходовая сума - это 1300 доларов.

Не вижу в этом смысла. В чём проблема дать сдачу ~$65 и получить 1400 ?
Да и не понимаю как это округление должно работать.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:37

  demichh написав:
  sens написав:
  Дюрі-бачі написав:В Сенсі чекати 5 днів від замовлення.
В Приваті обмежили замовлення в 1000$ і черги як за Юленою тисячою.
В Абанку навіть не приймають замовлення, сказали приходити через тиждень пробувти замовити
Ужгород

в Києві тепер головне щоб безробітним продавали і не питали звідки гроші :mrgreen:

Точно, радабанк сказал лимит 300 тыщь / год. Или документы на доходы.

Нічого не плутаєте. В раді якраз норм. Мільйон готівкою точно. Може й більше. Буквально позавчора ц відділенні це питання обговорювали
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:40

Рада вроде 400тыс в мес. было у них. Если бы 300тыс в год, то меня бы точно уже бы заглючили
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:48

  Alien написав:В раді якраз норм. Мільйон готівкою точно. Може й більше. Буквально позавчора ц відділенні це питання обговорювали
два ляма на год, календарный
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:59

а в Юнексе реально кто-то уже снял эти купленные на 50к баксы :?:
:evil: сегодня их работнички в четыре голоса отговорили, что комиссию заплачу за снятие (с текущего под выплату конверта) :shock:
Типа от 100 грн .
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

А-Банк жовту картку у доларах не відкриває. З зеленої комісія 0.9 процентну. Відповідно, сенсу зв'язуватися нема.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:40

  flysoulfly написав:а в Юнексе реально кто-то уже снял эти купленные на 50к баксы :?:
:evil: сегодня их работнички в четыре голоса отговорили, что комиссию заплачу за снятие (с текущего под выплату конверта) :shock:
Типа от 100 грн .


Так, при знятті коштів валютообміну з поточного рахунку коміс 0,5%, треба відкривати валютну карту, з неї зняття безкоштовне
andrey_teteryatnik
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:46

  Snower написав:А-Банк жовту картку у доларах не відкриває. З зеленої комісія 0.9 процентну. Відповідно, сенсу зв'язуватися нема.
Чому це не відкриває?!
Моїй родичці сьогодні відкрили там жовту долярову віртуаль))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Доброго вечора шановні колеги!
Не знаєте а з ойрами в яких банках так можна крутнути на 50к може підкажете. І ще як там південний віддає замовляти треба? якість купюр в кого є досвід??? Дякую
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:37

  asti написав:
  Snower написав:А-Банк жовту картку у доларах не відкриває. З зеленої комісія 0.9 процентну. Відповідно, сенсу зв'язуватися нема.
Чому це не відкриває?!
Моїй родичці сьогодні відкрили там жовту долярову віртуаль))

У додатку така є тільки для євро.
Snower
 
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