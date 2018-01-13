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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:00

  Alien написав:Нічого не плутаєте. В раді якраз норм. Мільйон готівкою точно. Може й більше. Буквально позавчора ц відділенні це питання обговорювали

Для безработного?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:08

КредитВест банк с 1 сентября

Із завтрашнього дня продаємо готівкові дол США по 37.29 на 50 000 грн при розміщенні депозиту в грн від 100 000 терміном 3 місяці під ставку 17.25%.
Без депозиту- курс 37,65
————-
Також можете придбати на 200 т грн дол США з оформленням на депозит 3 місяці під 2% по 36.934 при оформленні грн депозиту на 3 місяці, а без грн депозиту 37.29
Evgeny
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