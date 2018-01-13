Для безработного?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:00
Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:08
КредитВест банк с 1 сентября
Із завтрашнього дня продаємо готівкові дол США по 37.29 на 50 000 грн при розміщенні депозиту в грн від 100 000 терміном 3 місяці під ставку 17.25%.
Без депозиту- курс 37,65
————-
Також можете придбати на 200 т грн дол США з оформленням на депозит 3 місяці під 2% по 36.934 при оформленні грн депозиту на 3 місяці, а без грн депозиту 37.29
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|