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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:00
Alien написав:
Нічого не плутаєте. В раді якраз норм. Мільйон готівкою точно. Може й більше. Буквально позавчора ц відділенні це питання обговорювали
Для безработного?
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demichh
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:08
КредитВест банк с 1 сентября
Із завтрашнього дня продаємо готівкові дол США по 37.29 на 50 000 грн при розміщенні депозиту в грн від 100 000 терміном 3 місяці під ставку 17.25%.
Без депозиту- курс 37,65
————-
Також можете придбати на 200 т грн дол США з оформленням на депозит 3 місяці під 2% по 36.934 при оформленні грн депозиту на 3 місяці, а без грн депозиту 37.29
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Evgeny
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 06:46
demichh написав: Alien написав:
Нічого не плутаєте. В раді якраз норм. Мільйон готівкою точно. Може й більше
Для безработного?
нет
для такого озвучивали - "400К" (и неопределенно формулировали: за раз/месяц/год /время ВП /всю жизнь ? )
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 07:49
Evgeny написав:
КредитВест банк с 1 сентября
Із завтрашнього дня продаємо готівкові дол США по 37.29 на 50 000 грн при розміщенні депозиту в грн від 100 000 терміном 3 місяці під ставку 17.25%.
Без депозиту- курс 37,65
————-
Також можете придбати на 200 т грн дол США з оформленням на депозит 3 місяці під 2% по 36.934 при оформленні грн депозиту на 3 місяці, а без грн депозиту 37.29
Після 400к в еквіваленті,що просять з 1 вересня?
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sens
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 08:05
Evgeny как они предлагают на 200тыс купить без депозита. если разрешено только на 50 тыс продавать?
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Ascetic
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 08:07
Ascetic написав:Evgeny
как они предлагают на 200тыс купить без депозита. если разрешено только на 50 тыс продавать?
Там же написано 200К на депо під 2%?
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 08:31
ukr0014959 а без грн депозиту 37.29
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Ascetic
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 08:45
Ascetic
Читайте уважніше, як що відкриваєш депо в $ та на 100к в грн. Курс нижче 37.
Як що просто депо в $, без відкриття грн то 37,2..
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:19
mustbe написав:
Не вижу в этом смысла. В чём проблема дать сдачу ~$65 и получить 1400 ?
Да и не понимаю как это округление должно работать.
Проблема в том, что 50 и тем более 10+5 долларов не так просто найти, и тратить на поиски время нету смысла.
С округлением все просто, как и в таблице клуб200 - добавить возможность вводить нужную суму для обмена.
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