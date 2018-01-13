|
|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:25
flysoulfly написав: Economist написав:Проблема
в том, что 50 и тем более 10+5 долларов не так просто найти
, и тратить на поиски
время нету смысла
та ну...
ну какие поиски ?? - насыпают ведром сейчас мелюзгу
Это где ж ею сыпят? Біля церкви?
Но у нас не Массачусетс, возле церкви только мелкой гривной можно разжиться
Потестил сегодня Аккорд. Всё прошло на 5+. Слил по 37,85, откупился по 37,39 купюрами 2006 г.в. Не мучил кассира поисками мелочи, которая очень тщательно мне отобрала все купюры, умничка просто, и докупать до сотни по курсу продажи банка тоже не стал, чтобы не уменьшать "свой бонус". Просто оставил 37 долларов до следующего месяца на карте. А вообще, чтобы не заморачиваться с этими хвостиками, покупайте просто 1300. А то, что прилипнет после этого хоровода (каруселью этот аттракцион всё-таки не назовёшь) откладывайте на орехи. Я так сразу килограмм фундука себе и купил. И для потенции хорошо, и капитал спекулятивный вернул обратно в экономику
Но клуб 50к это прям кеды, кеды... Такое.
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:31
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Но клуб 50к это прям кеды, кеды... Такое
если за день крутануть 5-6 банков да на 5-6 человек каждый, то не так уж и плохо выходит
-
flex123
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:32
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
после этого хоровода (каруселью этот аттракцион всё-таки не назовёшь)
Но клуб 50к это прям кеды, кеды... Такое.
хоровод, да
х₴ровод
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2667
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1059 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:36
flex123 написав:
если за день крутануть 5-6 банков да на 5-6 человек каждый, то не так уж и плохо выходит
только не надо доходность годовую рассчитывать, глядя "за день".
остальные "29 дней" - болт
выходит
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2667
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1059 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:47
flex123 написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Но клуб 50к это прям кеды, кеды... Такое
если за день крутануть 5-6 банков да на 5-6 человек каждый, то не так уж и плохо выходит
Ахахахах
Так и представил себе цыганскую семью, которая хороводит между банками и обменниками. Кстати, где они все? Вот тема для них подходящая.
-
ВЕСЕЛЬЧАК У
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 24.03.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:56
flysoulfly написав: flex123 написав:
если за день крутануть 5-6 банков да на 5-6 человек каждый, то не так уж и плохо выходит
только не надо доходность годовую рассчитывать, глядя "за день".
остальные "29 дней" - болт
выходит
та да, я помню на соседнем форуме пытался людям объяснить, что так неправильно считать, так тапками закидали)
-
flex123
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:49
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: flysoulfly написав: Economist написав:Проблема
в том, что 50 и тем более 10+5 долларов не так просто найти
, и тратить на поиски
время нету смысла
та ну...
ну какие поиски ?? - насыпают ведром сейчас мелюзгу
Это где ж ею сыпят? Біля церкви?
Но у нас не Массачусетс, возле церкви только мелкой гривной можно разжиться
Та шо там шукати. Дати контакти, чи самі знайдете?
"🔥Продаємо долари 1996 року, а також номіналом менше 100 за спеціальним курсом - 37,80🔥Обмін валют "Партнер""
-
alter
-
-
- Повідомлень: 1096
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|877
|219701
|
Вів 23 тра, 2023 13:09
la9
|
|5
|1921
|
|
|88
|35005
|
|