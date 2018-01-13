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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:25

  flysoulfly написав:
  Economist написав:Проблема в том, что 50 и тем более 10+5 долларов не так просто найти, и тратить на поиски время нету смысла
та ну...
ну какие поиски ?? - насыпают ведром сейчас мелюзгу


Это где ж ею сыпят? Біля церкви? :D Но у нас не Массачусетс, возле церкви только мелкой гривной можно разжиться :mrgreen:
Потестил сегодня Аккорд. Всё прошло на 5+. Слил по 37,85, откупился по 37,39 купюрами 2006 г.в. Не мучил кассира поисками мелочи, которая очень тщательно мне отобрала все купюры, умничка просто, и докупать до сотни по курсу продажи банка тоже не стал, чтобы не уменьшать "свой бонус". Просто оставил 37 долларов до следующего месяца на карте. А вообще, чтобы не заморачиваться с этими хвостиками, покупайте просто 1300. А то, что прилипнет после этого хоровода (каруселью этот аттракцион всё-таки не назовёшь) откладывайте на орехи. Я так сразу килограмм фундука себе и купил. И для потенции хорошо, и капитал спекулятивный вернул обратно в экономику :D
Но клуб 50к это прям кеды, кеды... Такое.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:31

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Но клуб 50к это прям кеды, кеды... Такое

если за день крутануть 5-6 банков да на 5-6 человек каждый, то не так уж и плохо выходит
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:32

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:после этого хоровода (каруселью этот аттракцион всё-таки не назовёшь)
Но клуб 50к это прям кеды, кеды... Такое.

хоровод, да
:mrgreen: х₴ровод
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:36

  flex123 написав:если за день крутануть 5-6 банков да на 5-6 человек каждый, то не так уж и плохо выходит
только не надо доходность годовую рассчитывать, глядя "за день".
остальные "29 дней" - болт
выходит
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:47

  flex123 написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Но клуб 50к это прям кеды, кеды... Такое

если за день крутануть 5-6 банков да на 5-6 человек каждый, то не так уж и плохо выходит


Ахахахах :mrgreen: Так и представил себе цыганскую семью, которая хороводит между банками и обменниками. Кстати, где они все? Вот тема для них подходящая.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:56

  flysoulfly написав:
  flex123 написав:если за день крутануть 5-6 банков да на 5-6 человек каждый, то не так уж и плохо выходит
только не надо доходность годовую рассчитывать, глядя "за день".
остальные "29 дней" - болт
выходит

та да, я помню на соседнем форуме пытался людям объяснить, что так неправильно считать, так тапками закидали)
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:49

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  flysoulfly написав:
  Economist написав:Проблема в том, что 50 и тем более 10+5 долларов не так просто найти, и тратить на поиски время нету смысла
та ну...
ну какие поиски ?? - насыпают ведром сейчас мелюзгу


Это где ж ею сыпят? Біля церкви? :D Но у нас не Массачусетс, возле церкви только мелкой гривной можно разжиться :mrgreen:


Та шо там шукати. Дати контакти, чи самі знайдете?
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alter
 
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