Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:25

flysoulfly написав: Economist написав: Проблема в том, что 50 и тем более 10+5 долларов не так просто найти, и тратить на поиски время нету смысла в том, что 50 и тем более 10+5 долларов, ивремя нету смысла та ну...

ну какие поиски ?? - насыпают ведром сейчас мелюзгу та ну...ну какие поиски ?? - насыпают ведром сейчас мелюзгу

Это где ж ею сыпят? Біля церкви?Но у нас не Массачусетс, возле церкви только мелкой гривной можно разжитьсяПотестил сегодня Аккорд. Всё прошло на 5+. Слил по 37,85, откупился по 37,39 купюрами 2006 г.в. Не мучил кассира поисками мелочи, которая очень тщательно мне отобрала все купюры, умничка просто, и докупать до сотни по курсу продажи банка тоже не стал, чтобы не уменьшать "свой бонус". Просто оставил 37 долларов до следующего месяца на карте. А вообще, чтобы не заморачиваться с этими хвостиками, покупайте просто 1300. А то, что прилипнет после этого хоровода (каруселью этот аттракцион всё-таки не назовёшь) откладывайте на орехи. Я так сразу килограмм фундука себе и купил. И для потенции хорошо, и капитал спекулятивный вернул обратно в экономикуНо клуб 50к это прям кеды, кеды... Такое.