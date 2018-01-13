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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:28
Банк Кліринговий дім возобновил продажу валюти, сегодня курс дол. по 37,3
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Raymond
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:22
У відділенні Привату мені сказали, що якщо конвертувати долар на картку для виплат, то буде комісія 0,5 відсотка. Тобто 6,67$.
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Snower
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