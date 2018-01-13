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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:28

Банк Кліринговий дім возобновил продажу валюти, сегодня курс дол. по 37,3
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:07

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

У Сенсі кажуть, що для конвертації треба відкрити пакет Вайт, з купою усяких непотрібних умов.
Snower
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:15

  flysoulfly написав:
  flex123 написав:если за день крутануть 5-6 банков да на 5-6 человек каждый, то не так уж и плохо выходит
только не надо доходность годовую рассчитывать, глядя "за день".
остальные "29 дней" - болт
выходит


главное не оказаться участником старого мема "Гонтарева и кассир Сбербанка" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:18

  Evgeny написав:КредитВест банк с 1 сентября

Із завтрашнього дня продаємо готівкові дол США по 37.29 на 50 000 грн при розміщенні депозиту в грн від 100 000 терміном 3 місяці під ставку 17.25%.
Без депозиту- курс 37,65
————-
Також можете придбати на 200 т грн дол США з оформленням на депозит 3 місяці під 2% по 36.934 при оформленні грн депозиту на 3 місяці, а без грн депозиту 37.29


представляю как пенсы ох*евают от таких раскладов :mrgreen:
хорошо что в Авалон пенсы не ходят :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:36

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  Snower написав:При конвертації в Приваті є різниця, з якої це робити картки - універсальної або для виплат?


Залежить від мети купівлі валюти.
Якщо для онлайн витрат чи розміщення на депо, то купляти треба на уні - 0%
Якщо для найскорішого отримання готівки в касі - КДВ, 0.5% коміс (уні 1%). Але за останніми даними, коміс по КДВ лімітован зверху, начебто макс 50грн.
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:58

  zentol написав:
  Snower написав:При конвертації в Приваті є різниця, з якої це робити картки - універсальної або для виплат?


Залежить від мети купівлі валюти.
Якщо для онлайн витрат чи розміщення на депо, то купляти треба на уні - 0%
Якщо для найскорішого отримання готівки в касі - КДВ, 0.5% коміс (уні 1%). Але за останніми даними, коміс по КДВ лімітован зверху, начебто макс 50грн.


Макс коміс за купівлю на КДВ 1.37$
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