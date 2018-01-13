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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 вер, 2023 11:53
У ПроКредит запрацював обмін валюти онлайн у застосунку, курси 35,45 за дол та 41 за євро, без комісії. Купівля валюти на депозит - через МВРУ, на рахунок - онлайн через застосунок
Додано: Суб 02 вер, 2023 14:27
Добавил Настройки:
- Курс обменок
- Сумма для обмена
- Округление покупаемой валюты
- Скрытие убыточных вариантов
Додано: Суб 02 вер, 2023 15:15
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