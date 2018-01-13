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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 02 вер, 2023 11:53
У ПроКредит запрацював обмін валюти онлайн у застосунку, курси 35,45 за дол та 41 за євро, без комісії. Купівля валюти на депозит - через МВРУ, на рахунок - онлайн через застосунок
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andrey_teteryatnik
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Додано: Суб 02 вер, 2023 14:27
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- Курс обменок
- Сумма для обмена
- Округление покупаемой валюты
- Скрытие убыточных вариантов
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mustbe
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Додано: Суб 02 вер, 2023 15:15
mustbe написав:
Добавил Настройки:
- Курс обменок
- Сумма для обмена
- Округление покупаемой валюты
- Скрытие убыточных вариантов
Дякуємо вам!
Дайте посилання на цю таблицю
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ihorsic
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:43
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Snower
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:49
Snower написав:
https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd
А шо по ойро?
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sergey_sryvkin
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