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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 11:53

У ПроКредит запрацював обмін валюти онлайн у застосунку, курси 35,45 за дол та 41 за євро, без комісії. Купівля валюти на депозит - через МВРУ, на рахунок - онлайн через застосунок
andrey_teteryatnik
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 14:27

Добавил Настройки:
- Курс обменок
- Сумма для обмена
- Округление покупаемой валюты
- Скрытие убыточных вариантов
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 15:15

  mustbe написав:Добавил Настройки:
- Курс обменок
- Сумма для обмена
- Округление покупаемой валюты
- Скрытие убыточных вариантов

Дякуємо вам!
Дайте посилання на цю таблицю
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:43

https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd
Snower
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:49

  Snower написав:https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd

А шо по ойро?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 00:06

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Банки , накшталт, Кредо, не планують запускати валютообмін , хто знає? Чи їм це і не потрібно?
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 07:36

  Snower написав:https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd

Кредитвест. (При наличии депо 100к+. Иначе - +1%). Не понял, о каком депо речь. Пожалуйста, немного подробней. Благодарю.
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