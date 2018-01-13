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✅ Купуйте готівкові долари США на суму до 50 000 гривень в місяць на пільгових умовах з ефективним курсом - 37,30 (курс з урахуванням усіх комісій). Без пільгових умов Ваш ефективний курс становитиме 37,67. ✅ Але це ще не все! Ви також можете на пільгових умовах придбати валюту на 200 000 гривень у доларовому еквіваленті, розмістивши її на депозит строком 3 місяці під 2% річних з ефективним курсом 36,934. Без пільгових умов Ваш ефективний курс для даної операції складе 37,30. 📌 Пільгові умови доступні для клієнтів які мають, або розмістять депозит у гривні на строк 3 та більше місяців (для депозиту на 3 місяці ставка — 17.25% річних, мінімальна сума депозиту - 100 тис грн).
А-банк закрив ще одну лазівку: раніше із жовтої картки можна було внести кошти на депозит і достроково розірвати для того, щоб вони рахувались цільовими. Зараз з $ таке не проходить. Більше того: $ куплений в серпні після такого депозиту перестав бути цільовим.