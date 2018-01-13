У них після покупки треюа клвсти на депозит.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 03 вер, 2023 09:41
У них після покупки треюа клвсти на депозит.
Додано: Нед 03 вер, 2023 09:44
Есть новшества от НБУ, но они никому не нужны. НБУ думал, что данная тема будет интересна для людей кому действ. нужны были дол., а как показала неделя новшества, то этой схемой пользовались только спекулянты. А спекулянты это и те же карусельщики. Теперь этими движениями 50т. сбили курс на рынке и тем самым все остались у разбитого корыта и без карусели и без банков с хорошими курсами 50т. Сейчас получается заработок на кофе на одного. Даму угостить уже не хватает монет...)))
Додано: Нед 03 вер, 2023 10:28
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Так насправді можна крутити усього 5 банків з норм курсом раз на місяць, це мізер для ринку валюти.
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