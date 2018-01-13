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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:41

  Дюрі-бачі написав:А-банк закрив ще одну лазівку: раніше із жовтої картки можна було внести кошти на депозит і достроково розірвати для того, щоб вони рахувались цільовими. Зараз з $ таке не проходить. Більше того: $ куплений в серпні після такого депозиту перестав бути цільовим.

У них після покупки треюа клвсти на депозит.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:44

Есть новшества от НБУ, но они никому не нужны. НБУ думал, что данная тема будет интересна для людей кому действ. нужны были дол., а как показала неделя новшества, то этой схемой пользовались только спекулянты. А спекулянты это и те же карусельщики. Теперь этими движениями 50т. сбили курс на рынке и тем самым все остались у разбитого корыта и без карусели и без банков с хорошими курсами 50т. Сейчас получается заработок на кофе на одного. Даму угостить уже не хватает монет...)))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 10:28

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Так насправді можна крутити усього 5 банків з норм курсом раз на місяць, це мізер для ринку валюти.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 11:58

Snower Це значить, що задумка НБУ по контролю готівкового курсу працює.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:31

  Snower написав:Так насправді можна крутити усього 5 банків з норм курсом раз на місяць, це мізер для ринку валюти.

Ну так розраховувалося на пересічних (250 тисяч папіру на місяць якось фатіт) ? :wink: А не на бігунів у кедах з баулами готівки.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:22

  Дюрі-бачі написав:А-банк закрив ще одну лазівку: раніше із жовтої картки можна було внести кошти на депозит і достроково розірвати для того, щоб вони рахувались цільовими. Зараз з $ таке не проходить. Більше того: $ куплений в серпні після такого депозиту перестав бути цільовим.

$ куплений в серпні знявся без комісії в вересні
J
 
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