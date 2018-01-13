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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 03 вер, 2023 09:41
Дюрі-бачі написав:
А-банк закрив ще одну лазівку: раніше із жовтої картки можна було внести кошти на депозит і достроково розірвати для того, щоб вони рахувались цільовими. Зараз з $ таке не проходить. Більше того: $ куплений в серпні після такого депозиту перестав бути цільовим.
У них після покупки треюа клвсти на депозит.
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Investor_K
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Додано: Нед 03 вер, 2023 09:44
Есть новшества от НБУ, но они никому не нужны. НБУ думал, что данная тема будет интересна для людей кому действ. нужны были дол., а как показала неделя новшества, то этой схемой пользовались только спекулянты. А спекулянты это и те же карусельщики. Теперь этими движениями 50т. сбили курс на рынке и тем самым все остались у разбитого корыта и без карусели и без банков с хорошими курсами 50т. Сейчас получается заработок на кофе на одного. Даму угостить уже не хватает монет...)))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 03 вер, 2023 10:28
Так насправді можна крутити усього 5 банків з норм курсом раз на місяць, це мізер для ринку валюти.
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Snower
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Додано: Нед 03 вер, 2023 11:58
Snower Це значить, що задумка НБУ по контролю готівкового курсу працює.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:31
Snower написав:
Так насправді можна крутити усього 5 банків з норм курсом раз на місяць, це мізер для ринку валюти.
Ну так розраховувалося на пересічних (250 тисяч папіру на місяць якось фатіт) ?
А не на бігунів у кедах з баулами готівки.
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alex lem
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:22
Дюрі-бачі написав:
А-банк закрив ще одну лазівку: раніше із жовтої картки можна було внести кошти на депозит і достроково розірвати для того, щоб вони рахувались цільовими. Зараз з $ таке не проходить. Більше того: $ куплений в серпні після такого депозиту перестав бути цільовим.
$ куплений в серпні знявся без комісії в вересні
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J
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Додано: Нед 03 вер, 2023 17:43
Как я и предполагал банки так и сделали.
Речь про регулирование эффективной цены продажи валюты посредством введения комиссий.
Очень удобно это показывать на примере Сенс банка.
Продажа валюты по 37,40
А если она остается лежать на депозите, выплачивается 2,5% годовых на срок размещения.
Но есть и смешные случаи. Юнекс банк.
В банке три курса )))))))))))
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Evgeny
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Додано: Нед 03 вер, 2023 18:02
З таким курсом прийому в обмінниках ця справа відкладається до кращих часів, як і конверти на 3 місяці.
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Snower
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Додано: Нед 03 вер, 2023 18:17
Snower написав:
З таким курсом прийому в обмінниках ця справа відкладається до кращих часів, як і конверти на 3 місяці.
Це правда. Інтерес нульовий
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Investor_K
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Додано: Нед 03 вер, 2023 18:21
Evgeny написав:
Но есть и смешные случаи. Юнекс банк.
В банке три курса )))))))))))
Это ещё по-божески, вполне нормально: наличный, карточный, онлайн.
Бывает и больше
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mustbe
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